Non solo grande basket sul parquet della Vitrifrigo Arena. Durante l’ultimo turno del campionato di Serie A2, a rubare la scena è stata anche l’eccellenza dell’ accoglienza marchigiana. Protagonisti assoluti gli studenti dell’ Istituto Alberghiero di Piobbico, chiamati a gestire le aree ospitalità del palazzetto per le grandi occasioni. Grazie alla sinergia tra la VL Pesaro e OK Gastronomia, i ragazzi del borgo sul Candigliano hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite tra i banchi di scuola in uno dei contesti sportivi più prestigiosi d’Italia. Accompagnati e coordinati dal docente Roberto Dormicchi, gli allievi hanno presidiato i punti ristoro e l’hospitality con un rigore e una classe che non sono passati inosservati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi dell’Alberghiero fanno canestro

