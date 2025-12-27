I pronostici di sabato 27 dicembre, in campo Serie A, Serie B, Premier League e altre quattro partite dei gironi di Coppa d’Africa Prima di Natale la Juventus si è aggiudicata due importantissimi scontri diretti contro Bologna e Roma. Oltre al risultato, però, sono arrivate anche le prestazioni: Luciano Spalletti sta sfruttando la sua astuzia tattica per trovare un modo per far girare una squadra che, seppur poco bilanciata tra i vari reparti, ha un potenziale enorme, soprattutto dalla metà campo in su. Nella sfida con la Roma, ad esempio, il tecnico toscano è riuscito con un’abile mossa – un McKennie mai così versatile, capace di passare da esterno a seconda punta – a scompaginare i piani del collega Gasperini, battuto 2-1 all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di sabato 27 dicembre: Serie A, Serie B, Premier League e Coppa d’Africa

Leggi anche: I pronostici di venerdì 26 dicembre: Coppa d’Africa, Premier League, Championship e Serie B

Leggi anche: Pronostici di oggi 27 dicembre: Premier League, Serie A e Serie B

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Torino-Cagliari: pronostico 17° giornata di Serie A di sabato 27 dicembre 2025; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 40/1525 di sabato 20 dicembre 2025; Pisa-Juventus pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Pronostici di Follonica galoppo | Ippodromo dei Pini | Corse di sabato 27 dicembre.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 17^ giornata (27-28 dicembre 2025) - 28 dicembre 2025, i possibili favoriti nella 17^ giornata del massimo campionato. ilsussidiario.net