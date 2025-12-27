I presepi storici si fanno belli La mostra a Santa Maria dei Servi

In occasione della tradizionale Fiera di Santa Lucia che si tiene sotto il portico dei Servi, è stata allestita in basilica la ’Mostra di presepi’ che proseguirà fino all’11 gennaio. La novità di questo ciclo natalizio è dunque l’esposizione che raccoglie una parte della collezione di presepi antichi e moderni acquistati da Andrea Fontana in oltre 40 anni di ricerche e studi, ed anche dai presepi artistici in terracotta creati dallo stesso Fontana, artista romagnolo nato a Lugo, che nel Natale 1988 ha allestito a Bologna un suo grande presepio poliscenico meccanico in una delle sette chiese del complesso di Santo Stefano, in cui è esposto e conservato il più antico presepio in legno del 1275, policromato nel 1370 da Simone dei Crocefissi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

