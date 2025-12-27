In occasione della tradizionale Fiera di Santa Lucia che si tiene sotto il portico dei Servi, è stata allestita in basilica la ’Mostra di presepi’ che proseguirà fino all’11 gennaio. La novità di questo ciclo natalizio è dunque l’esposizione che raccoglie una parte della collezione di presepi antichi e moderni acquistati da Andrea Fontana in oltre 40 anni di ricerche e studi, ed anche dai presepi artistici in terracotta creati dallo stesso Fontana, artista romagnolo nato a Lugo, che nel Natale 1988 ha allestito a Bologna un suo grande presepio poliscenico meccanico in una delle sette chiese del complesso di Santo Stefano, in cui è esposto e conservato il più antico presepio in legno del 1275, policromato nel 1370 da Simone dei Crocefissi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I presepi storici si fanno belli. La mostra a Santa Maria dei Servi

Leggi anche: La Mostra Presepiale nella Chiesa dei Servi di Maria di Sansepolcro

Leggi anche: Santa Maria Maggiore si trasforma nel Villaggio del Natale: torna uno dei mercatino più belli d’Europa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I presepi storici si fanno belli. La mostra a Santa Maria dei Servi; Natale 2025 a Firenze: il viaggio tra i presepi più belli della città e dei dintorni; Natale 2025: crescono i viaggi brevi tra mercatini, presepi e treni storici; Presepi viventi nella Tuscia: la mappa.

Sono questi i Borghi con i presepi viventi più belli di tutta Italia - borghi con presepi viventi più belli d'Italia borghi presepi viventi da non perdere in Italia borghi italiani con presepi viventi ... msn.com