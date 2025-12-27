I presepi storici si fanno belli La mostra a Santa Maria dei Servi
In occasione della tradizionale Fiera di Santa Lucia che si tiene sotto il portico dei Servi, è stata allestita in basilica la ’Mostra di presepi’ che proseguirà fino all’11 gennaio. La novità di questo ciclo natalizio è dunque l’esposizione che raccoglie una parte della collezione di presepi antichi e moderni acquistati da Andrea Fontana in oltre 40 anni di ricerche e studi, ed anche dai presepi artistici in terracotta creati dallo stesso Fontana, artista romagnolo nato a Lugo, che nel Natale 1988 ha allestito a Bologna un suo grande presepio poliscenico meccanico in una delle sette chiese del complesso di Santo Stefano, in cui è esposto e conservato il più antico presepio in legno del 1275, policromato nel 1370 da Simone dei Crocefissi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La Mostra Presepiale nella Chiesa dei Servi di Maria di Sansepolcro
Leggi anche: Santa Maria Maggiore si trasforma nel Villaggio del Natale: torna uno dei mercatino più belli d’Europa
I presepi storici si fanno belli. La mostra a Santa Maria dei Servi; Natale 2025 a Firenze: il viaggio tra i presepi più belli della città e dei dintorni; Natale 2025: crescono i viaggi brevi tra mercatini, presepi e treni storici; Presepi viventi nella Tuscia: la mappa.
Sono questi i Borghi con i presepi viventi più belli di tutta Italia - borghi con presepi viventi più belli d'Italia borghi presepi viventi da non perdere in Italia borghi italiani con presepi viventi ... msn.com
I presepi più belli della Toscana, da quelli artigianali a quelli viventi: ecco quali sono e dove ammirarli - C'è anche la Natività più grande della Toscana, con 100 metri quadrati di rappresentazione. lanazione.it
Presepi viventi, artistici, meccanici a Brescia e provincia: ecco una selezione dei migliori - Ci sono quelli imperdibili come al Put del Re a Sellero o quello vivente in Val di Sarezzo, c'è quello subacqueo a Montisola e c'è quello meccanico della Motella ... brescia.corriere.it
I #presepi storici di #Roma in bicicletta 28 Dicembre ruotalibera.org/event/i-presep… x.com
Evento gratuito tra i borghi storici del Lazio, dove arte e memoria prendono vita attraverso i presepi viventi di Poli e San Gregorio da Sassola - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.