I PRECEDENTI L’ultimo confronto con il tifo sugli spalti prima dello ’stop’ per la pandemia

L’ultima volta, il 4 marzo del 2020, con la pandemia Covid appena scoppiata, lo Spezia superò il Pescara al Picco per 2-0. Ma è perfetta parità nelle vittorie, 7 ciascuna, poi 6 pareggi, nelle 20 sfide disputate tra le due formazioni in Serie B. Ed è lo stesso considerando solo quelle in casa aquilotta, ovvero 3 per parte, con 4 pareggi. Tornando a quasi sei anni fa, furono aperte le porte del Picco per l’ultimo match giocato prima dello stop imposto dal Governo. E fu lo Spezia, in questa situazione anomala, a conquistare i tre punti (nella ripresa, autorete di Scognamiglio al 4’ e Gyasi - nella foto - al 15’) in questo strano match, che si giocò comunque con il pubblico sugli spalti (circa 5mila persone). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

