I ’piccoli samurai’ di Formato tutti a podio a San Marino

Daniele Formato, 38 anni, originario di Apollosa in provincia di Benevento, residente a San Mauro Pascoli, dove abita dal novembre 2009, domenica 21 ha portato alcuni atleti di San Mauro Pascoli a San Marino a una gara riservata ai bambini dai 5 ai 12 anni, ottenendo ottimi risultati. "Ho portato nove atleti ottenendo 9 podi con 3 primi posti, 3 secondi e 3 terzi posti. Praticano karate da pochi mesi – dice –. Quello che mi ha dato grande soddisfazione è che i piccoli samurai sono andati tutti a podio. I ragazzi si sono comportati egregiamente e si sono distinti per alcuni fattori determinanti in questa pratica sportiva: rispetto, educazione, disciplina e unione tra di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

