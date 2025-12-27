I personaggi e le notizie del 2025 | il sondaggio
Secondo il sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, il personaggio internazionale più popolare dell’anno che sta per concludersi è Donald Trump, mentre a livello nazionale è Jannik Sinner. Secondo il sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, il personaggio internazionale più popolare dell’anno che sta per concludersi è Donald Trump, mentre a livello nazionale è Jannik Sinner. Gli italiani non hanno dubbi sul volto più popolare dell’anno a livello nazionale: è Jannik Sinner, è lui quello a cui spetta il titolo. Mentre a livello internazionale troviamo al primo posto Donald Trump. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie del 15 dicembre: confermata l’esclusiva di CM.IT, Tether presenterà una nuova offerta per la Juve. Sondaggio Arsenal per Torriani del Milan
Leggi anche: Frankenstein 2025: Scopri il Cast e i Personaggi del Film di Guillermo del Toro
Sondaggio, per gli italiani i personaggi più rappresentativi del 2025 sono Trump e Sinner; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici SWG: i risultati del 22 dicembre 2025; Sondaggio del 2025: quali sono i personaggi e le notizie dell’anno, i partiti e le coalizioni nell’indagine.
Sondaggio del 2025: quali sono i personaggi e le notizie dell’anno, i partiti e le coalizioni nell’indagine - Anche sui personaggi del 2025, italiani e internazionali, sulle notizie che hanno caratterizzato l’anno che sta volgendo al termine. msn.com
Jannik Sinner, personaggio italiano più rappresentativo del 2025: il risultato di un sondaggio dell’istituto di ricerca YouTrend - Secondo gli italiani, il personaggio del nostro Paese più rappresentativo del 2025 è Jannik Sinner. oasport.it
Sondaggi politici 2025/ Meloni sopra 31%, recupero a Natale con +9% sul Pd. Papa Leone personaggio dell’anno - Sondaggi politici Natale 2025, top Papa Leone XIV come personaggio più positivo dell'anno: sui partiti, recupero di Meloni e calo Pd- ilsussidiario.net
Yokohama, Meguro, Yoshizawa - I personaggi principali del 2025
Chi sono i personaggi e quali sono state le notizie dell'anno 2025 secondo gli italiani. L'anno che sta volgendo al termine nel sondaggio x.com
Il regista ha confessato di aver provato ad eliminare il personaggio dalle sceneggiature dei sequel: 'Ma i film non funzionano senza di lui'. https://cinema.everyeye.it/notizie/james-cameron-difende-spider-sequel-avatar-davvero-personaggio-fondamentale-8 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.