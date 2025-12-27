I padroni di casa trattenuti dal rigore di Sinayoko assicurano la condivisione del bottino
Lassine Sinayoko ha segnato un rigore nel secondo tempo mentre il Mali ha resistito stasera a Rabat, frustrando il Marocco, ospite della Coppa d'Africa. Il controverso gol di apertura di Brahim Diaz, sempre dal dischetto, ha portato gli uomini di Walid Regragui in vantaggio nell'intervallo, ma l'approccio tenace del Mali ha raccolto i suoi frutti quando Sinayoko ha superato Yassine Bounou assicurando alla sua squadra il secondo pareggio consecutivo per 1-1. Il Marocco, acclamato dal Real Madrid e dalla superstar francese Kylian Mbappe, rimane in testa al Gruppo A con quattro punti in due partite e ha praticamente la certezza di un posto nella fase a eliminazione diretta, ma ha fatto poco per giustificare il suo titolo di favorito del torneo.
