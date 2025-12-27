I numeri dell’intelligenza artificiale non raccontano una storia così apocalittica

Le Monde conta i caduti. Banche, assicurazioni, informatica: i settori che per primi hanno abbracciato l’intelligenza artificiale sono gli stessi che per primi ne pagano il prezzo in carne umana. Oltre 130.000 posti nei piani di ristrutturazione che citano l’AI nel 2025. Un rapporto britannico parla di tre milioni di posti a rischio nel Regno Unito entro il 2035. Eppure i numeri, a guardarli bene, raccontano una storia meno apocalittica. Meno dell’1% delle competenze lavorative è oggi pienamente automatizzabile. Il resto si trasforma. La maggioranza delle aziende non vede ancora ritorni misurabili dai progetti di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

