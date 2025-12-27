Intendiamoci bene. Qui al Tempo non abbiamo nessun pregiudizio nei confronti del signor George Soros, né siamo intenzionati ad alimentare chissà quali sospetti o complottismi. Tra l'altro, sin dalla prima puntata della nostra inchiesta, abbiamo chiarito che si sta parlando di finanziamenti regolari, leciti, legali. Nessuna contestazione giuridica, dunque. E lo stesso vale per la puntata di oggi, con l'intero arco dell'associazionismo progressista finanziato e foraggiato dal magnate ungherese. Sempre lui, ancora lui. Arci #Soros. Associazioni, Ong e onlus: così plasma l'Italia a suon di milioni #Emilia di nuovo sott'acqua grazie al lavoro svolto da Schlein #Roma, la guerra di tavolini e dehors La prima pagina? #buongiorno #siamoinedicola #27dicembre #iltempoquotidiano pic. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I milioni di Soros? Elly & Co. non rispondono. Quelli di "Meloni venga in Aula" stavolta svicolano

Leggi anche: Mo: Ricciardi, 'Meloni venga in aula, contributo governo italiano all'accordo nullo'

Leggi anche: Femminicidi, l’intesa di Giorgia Meloni ed Elly Schlein al bis della prova dell’aula

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli auguri di Natale della Presidente del Consiglio. Versione “800 milioni di euro”. Grazie Gioggia! - facebook.com facebook