I milioni di Soros? Elly & Co non rispondono Quelli di Meloni venga in Aula stavolta svicolano
Intendiamoci bene. Qui al Tempo non abbiamo nessun pregiudizio nei confronti del signor George Soros, né siamo intenzionati ad alimentare chissà quali sospetti o complottismi. Tra l'altro, sin dalla prima puntata della nostra inchiesta, abbiamo chiarito che si sta parlando di finanziamenti regolari, leciti, legali. Nessuna contestazione giuridica, dunque. E lo stesso vale per la puntata di oggi, con l'intero arco dell'associazionismo progressista finanziato e foraggiato dal magnate ungherese. Sempre lui, ancora lui.
