Bologna, 27 dicembre 2025 – Un fiume di persone ininterrotto. Il giorno di Santo Stefano, tra via Indipendenza, piazza Re Enzo e piazza Maggiore, l’afflusso di cittadini, curiosi e turisti è stato continuo, non appena ha smesso di piovere. Centro di attrazione principale l’installazione Iwagumi - Dismisura, i famosi ’sassi’ (ribattezzati ’masagni’ dall’inventore degli Umarells, Danilo Masotti) che hanno illuminato le notti sul Crescentone, alimentando il dibattito dei bolognesi sull’arte contemporanea e sulla sua condivisione verso la comunità. Questa mattina è iniziato lo smontaggio degli imponenti massi in Goretex, la sera del 26 è stata l’ultima nella quale si potevano ammirare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I megaliti di piazza Maggiore. Boom di presenze nell’ultima sera: “Bologna risvegliata dal torpore”

Leggi anche: Megaliti di luci in piazza Maggiore: a Natale Bologna riceve un regalo

Leggi anche: Megaliti in piazza Maggiore a Bologna: il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I megaliti di piazza Maggiore. Boom di presenze nell’ultima sera: “Bologna risvegliata dal torpore” - Anche a Santo Stefano migliaia di persone hanno animato l’installazione di Illumia e Bologna Festival. ilrestodelcarlino.it