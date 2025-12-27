I megaliti di piazza Maggiore Boom di presenze nell’ultima sera | Bologna risvegliata dal torpore
Bologna, 27 dicembre 2025 – Un fiume di persone ininterrotto. Il giorno di Santo Stefano, tra via Indipendenza, piazza Re Enzo e piazza Maggiore, l’afflusso di cittadini, curiosi e turisti è stato continuo, non appena ha smesso di piovere. Centro di attrazione principale l’installazione Iwagumi - Dismisura, i famosi ’sassi’ (ribattezzati ’masagni’ dall’inventore degli Umarells, Danilo Masotti) che hanno illuminato le notti sul Crescentone, alimentando il dibattito dei bolognesi sull’arte contemporanea e sulla sua condivisione verso la comunità. Questa mattina è iniziato lo smontaggio degli imponenti massi in Goretex, la sera del 26 è stata l’ultima nella quale si potevano ammirare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
