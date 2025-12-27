I maltrattamenti prima della morte a 26 anni chiesto il processo per il fidanzato

CASARANO - Si presenterà il 12 maggio davanti alla giudice del tribunale di Lecce Anna Paola Capano per l'udienza preliminare Davide Falcone, il 36enne di Casarano accusato di maltrattamenti nei confronti della fidanzata Roberta Bertacchi, la 26enne di Ruffano trovata senza vita il 6 gennaio 2024.

