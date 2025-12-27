I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d'oro alla Juve | vittoria bianconera in casa del Pisa
La Juventus batte il Pisa e si prende tre punti d'oro in trasferta. Partita difficile per i bianconeri decisa solo nella ripresa grazie ai gol di Kalulu e poi di Yildiz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d’oro alla Juve: vittoria bianconera in casa del Pisa - Partita difficile per i bianconeri decisa solo nella ripresa grazie ai gol di Kalulu e poi di Yildiz. fanpage.it
Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti - Gilardino recrimina per la traversa di Moreo e il palo di Tramoni ... msn.com
Serie A, la Juve non perde a Pisa: in gol Kalulu e Yildiz - Terza vittoria consecutiva per la Juventus che conquista tre punti contro il Pisa. milannews.it
Ufficiale! JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Openda - facebook.com facebook
UFFICIALE #JUVENTUS (io la disegno 4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie, Yildiz; Openda. x.com
