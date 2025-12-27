I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d'oro alla Juve | vittoria bianconera in casa del Pisa

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus batte il Pisa e si prende tre punti d'oro in trasferta. Partita difficile per i bianconeri decisa solo nella ripresa grazie ai gol di Kalulu e poi di Yildiz. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

