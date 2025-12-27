I dipinti del ’500 e le opere di Nanni Valentini

Preziosi dipinti del Cinquecento, ma anche tele e sculture di grandi artisti brianzoli del Novecento. Due mostre importanti che si potranno visitare a Seregno pure in questi giorni di vacanze. In Sala Crippa a Palazzo Landriani Caponaghi, in piazza Martiri della Libertà, è allestita l’esposizione “Inaspettato dono“ che propone due dipinti tardo cinquecenteschi a tema sacro realizzati dal pittore Camillo Procaccini. Si tratta di opere provenienti dal museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, due tele a olio del 1595 circa che raffigurano l’Annunciazione. Ad affiancarli ci sono due stampe ispirate ad altrettante opere di Bernardino Luini, tra i vertici della pittura lombarda del primo Cinquecento: sono l’Adorazione dei Magi e la Presentazione di Gesù al tempio, tratte dagli affreschi del presbiterio del Santuario di Saronno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

