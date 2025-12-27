I democratici manifesti della sinistra | Meloni come Hitler Nei mercatini di Natale a Bolzano si vende odio…
A Bolzano la sinistra ha superato ogni limite. Tirando in ballo il nazismo, a Natale, per attaccare la premier Meloni, denuncia FdI. “Sulla vetrina di un negozio di attrezzature sportive di Bolzano, trasformato dal titolare in un mini ‘centro sociale’ tappezzato di simboli anarchici e manifesti contro i decreti sicurezza del Governo, è stato esposto un manifesto che ritrae Giorgia Meloni con le fattezze di Adolf Hitler. Il fotomontaggio, ennesimo segno di un insopportabile imbarbarimento culturale, è stato affisso proprio all’ingresso dei frequentatissimi mercatini di Natale. Una messa in scena di cattivissimo gusto è segno di fanatismo ideologico contro il Premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
