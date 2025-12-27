I dati di fine anno della Questura di Bergamo | 101 ammonimenti per stalking e codice rosso
Bergamo. In 11 mesi la Polizia di Stato ha arrestato 126 persone sul territorio provicniale. Nel 2025 in Bergamasca, in attesa dei dati di dicembre, sono stati 101 gli ammonimenti per stalking e reati da codice rosso. Sono solo alcuni dei dati emersi sabato mattina, 27 dicembre, durante la presentazione da parte della Questura di Bergamo del report consuntivo 2025 con tutti i numeri dell’attività dal 1° gennaio fino al 30 novembre. Sono stati 2.702 i denunciati in stato di libertà, 5 i minori arrestati, 31 i minori denunciati in stato di libertà. E ancora: gli identificati 46.455, i veicoli controllati 11. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
