I cacciatori di meteoriti ecco quante ne cadono in Italia e perché sono importanti

Torino, 27 dicembre 2025 – I cacciatori di bolidi hanno la passione di Daniele Gardiol, astrofisico, responsabile nazionale rete Prisma dell’Inaf, le telecamere che l’Istituto nazionale di astrofisica tiene puntate sulle meteore. Ora “l’Inaf ha stanziato risorse per proseguire l’attività nei prossimi tre anni. Dal punto di vista scientifico, la rete è potenziata perché abbiamo sviluppato un nuovo modello di camera, quello precedente era obsoleto, non si trovavano più i pezzi per poterla assemblare. Quindi abbiamo realizzato un nuovo modello di camera, in autonomia, che è compatibile con quello precedente, di conseguenza anche sotto il profilo tecnico scientifico siamo in condizione di estendere ulteriormente la rete”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

