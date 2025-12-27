i 15 migliori album italiani del 2025

È un album vero La caverna di Platone di Enrico Ruggeri, altamente poetico, poliedrico dal punto di vista musicale, ricco di riflessioni sul libero pensiero. Un album figlio di una grande cultura musicale e non solo. Con alcuni pezzi splendidi come Circo meraviglia, Gli eroi del cinema muto, La bambina di Gorla e Arrivederci addio. Al secondo posto della nostra Top 15 provvisoria il disco della consacrazione di Lucio Corsi, una delle pochissime note positive dell’ultimo Sanremo. In terza posizione, Niuiorcherubini di Jovanotti, registrato in soli sei giorni di jam session a New York, tra Brooklyn e Astoria (Queens). 🔗 Leggi su Panorama.it

