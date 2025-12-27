Un ricorso al Tar per riprendersi dalla Regione i soldi per il terminal dei bus. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha presentato ricorso ai giudici del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia di Milano per riottenere i 14 milioni e mezzo di finanziamento regionale per costruire la nuova stazione dei pullman. L’incarico è stato affidato all’avvocato Umberto Fantigrossi del foro di Milano. A giugno al Comune di Lecco sono stati assegnati 14 milioni 600mila euro per l’hub multimodale, cioè la stazione dei bus. In seguito al contenzioso tra quanti abitano nel quartiere prescelto e al conseguente stop all’iter del progetto imposto dai magistrati del Tar, secondo cui non sono state valutate alternative meno impattanti, a ottobre dal Pirellone hanno domandato maggiori chiarimenti sull’intervento, per poi revocare il finanziamento il 28 novembre dicembre, "in quanto il Comune di Lecco non ha inviato la documentazione richiesta", si legge nel provvedimento regionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hub dei bus, Gattinoni non ci sta. Ricorso per riavere i 14 milioni

Leggi anche: Hub dei bus di Lecco, ricorso al Consiglio di Stato: "Accanimento che mortifica il vivere civile"

Leggi anche: Nell’area dell’ex mattatoio sta crescendo un hub da 7,2 milioni per l’inclusione e i giovani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hub dei bus, Gattinoni non ci sta. Ricorso per riavere i 14 milioni; Lecco, scontro legale sull’hub del trasporto pubblico locale; Hub dei bus, esproprio di via Castagnera: il Comune tira dritto, nonostante le polemiche; Hub dei bus, esproprio di via Castagnera: il Comune tira dritto, nonostante le polemiche.

Hub dei bus, Gattinoni non ci sta. Ricorso per riavere i 14 milioni - Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha presentato ricorso ai giudici del Tribunale amministrativo regionale della Lomba ... ilgiorno.it