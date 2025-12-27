Holly Ramsay e Adam Peaty sposi | la cerimonia nella chiesa di Bridgerton | FOTO

A Londra una grande cerimonia per le nozze tra Holly Ramsay e Adam Peaty. Lei è la figlia del celebre chef Gordon L'articolo Holly Ramsay e Adam Peaty sposi: la cerimonia nella chiesa di Bridgerton FOTO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Holly Ramsay e Adam Peaty sposi: la cerimonia nella chiesa di Bridgerton | FOTO Leggi anche: Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare, le nozze con l’atleta Adam Peaty dopo la bufera familiare Leggi anche: Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare: la sposa con velo e maxi mantello Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La lotta contro al-Shabab è fallita?; I Blue Jays hanno esortato a scambiare Trey Yesavage per la sostituzione di Bo Bichette da 116 milioni di dollari; I Jets devono affrontare la difficile decisione offseason di Will McDonald IV dopo averlo inserito in IR; L’edificio dell’FBI di J. Edgar Hoover chiude definitivamente, annuncia Kash Patel. Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare, le nozze con l’atleta Adam Peaty dopo la bufera familiare - La 25enne sposa il campione olimpico Adam Peaty, con il quale è fidanzata dal 2024 ... fanpage.it

Holly Ramsay, figlia dello chef stellato Gordon, ha sposato il campione olimpico Adam Peaty: nozze da favola tra faide familiari e un'assenza importante - Un evento glamour seguito dai media di mezzo mondo e segnato da una profonda frattura nella famiglia dello sposo. msn.com

Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare: la sposa con velo e maxi mantello - Holly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay, ha sposato oggi il nuotatore olimpico Adam Peaty. fanpage.it

"Non potrei essere un padre più orgoglioso" Holly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay, ha sposato oggi il nuotatore olimpico Adam Peaty - facebook.com facebook

La figlia di Gordon Ramsay ha sposato il campione olimpico Adam Peaty: nozze da favola tra faide familiari e assenze x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.