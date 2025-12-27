Hockey pista | oggi e domani a Correggio il 2° Memorial Lorenzo Sala Club Emilia | vittoria a tavolino Baby protagonisti per due giorni
E’ un fine settimana all’insegna dell’hockey giovanile al PalaPietri di Correggio. Oggi e domani si disputa il 2° Memorial Lorenzo Sala, lo storico meccanico di Correggio Hockey scomparso nel giugno 2023 all’età di 63 anni. Da settembre 2023, sulla parte sinistra del palasport correggese, uno striscione a lui dedicato simboleggia la sua presenza e il ricordo della società. Correggio Hockey, padrone di casa e organizzatore dell’evento, parteciperà a tutte le competizioni. Nell’ under 13 maschile, insieme ai correggesi, ci saranno anche Hockey Novara e Follonica. Nell’ under 13 femminile saranno quattro le squadre a contendersi il trofeo: Correggio, Hockey Novara, Follonica e Hockey Bassano 54. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
