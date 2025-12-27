Hannoun tra i presunti terroristi anche l' attivista dell' associazione benefica la Cupola d' Oro
La maxi operazione che ha portato all'arresto di Mohammad Hannoun con altri 8 presunti terroristi, membri di spicco di Hamas in Italia e in Europa, vede tra loro anche Rahed Al Salahat, arrestato a Firenze, è un membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica e, dal maggio 2023, componente del board of directors della European Palestinians Conference, al cui interno opera in stretto contatto con Majed Al Zeer, componente della cellula italiana dell'organizzazione terroristica, dispendente della Abspp da luglio dello scorso anno, referente per Firenze e la Toscana, condivideva con Hannoun e con gli altri indagati le decisioni riguardanti le iniziative da adottare, anche volte a costituire l'Associazione Benefica La Cupola d'Oro al fine di proseguire l'attività nonostante i provvedimenti adottati dal circuito finanziario per impedire agli indagati il finanziamento di attività terroristiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
L'inchiesta partita da Genova. Secondo l'accusa Hannoun e alcuni suoi stretti collaboratori hanno costituito in Italia una cellula di Hamas e da molti anni operano nella raccolta di fondi destinati in tutto o in parte a detta organizzazione terroristica
