Hannoun l' architetto dei fondi a Hamas

AGI - Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, il presidente dell' Associazione Palestinesi in Italia (Api) arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, è il volto più noto tra i nove finiti in carcere. Il 63enne architetto palestinese trapiantato a Genova era già finito al centro di numerose inchieste per le attività di raccolta fondi destinate alle famiglie di kamikaze e ai terroristi palestinesi. Ora, però, viene formalmente indicato come " il vertice della cellula italiana " di Hamas, a cui avrebbe destinato il 71% dei fondi raccolti a favore dei palestinesi e della popolazione di Gaza tramite vari enti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Hannoun, l'architetto dei fondi a Hamas Leggi anche: Dalle piazze al carcere per terrorismo: chi è l'architetto Mohammad Hannoun Leggi anche: Finanziavano Hamas con associazioni benefiche: arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia Mohammed Hannoun Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arrestato Mohammad Hannoun: le finte raccolte fondi milionarie che finanziavano Hamas - Una raccolta fondi durata 20 anni, destinata sulla carta a contribuire agli scopi umanitari ma che in realtà portava oltre il 70% delle somme (7 milioni di euro) al Hamas o ad organizzazioni terrorist ... ilriformista.it

Mohammad Hannoun, chi è il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia che finanziava Hamas con i soldi della beneficenza - Tra gli indagati nell'ambito dell'operazione di Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che ha scoperchiato un sistema di finanziamento all'associazione terroristica di ... msn.com

Mohammad Hannoun, chi è il presidente dell’associazione palestinesi d’Italia - Architetto di professione, nel 1994 ha fondato l’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp). tg24.sky.it

