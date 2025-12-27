Hannoun l' architetto dei fondi a Hamas Il suo legale | Ipotesi dei pm come quelle di Israele

AGI - Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, il presidente dell' Associazione Palestinesi in Italia (Api) arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, è il volto più noto tra i nove finiti in carcere. Il 63enne architetto palestinese trapiantato a Genova era già finito al centro di numerose inchieste per le attività di raccolta fondi destinate alle famiglie di kamikaze e ai terroristi palestinesi. Ora, però, viene formalmente indicato come " il vertice della cellula italiana " di Hamas, a cui avrebbe destinato il 71% dei fondi raccolti a favore dei palestinesi e della popolazione di Gaza tramite vari enti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Hannoun, l'architetto dei fondi a Hamas. Il suo legale: "Ipotesi dei pm come quelle di Israele" Leggi anche: Hannoun, l'architetto dei fondi a Hamas. Il suo legale: "Giri di denaro interpretati da Israele" Leggi anche: Hannoun, l'architetto dei fondi a Hamas Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Hannoun, l'architetto dei fondi a Hamas. Il suo legale: "Giri di denaro interpretati da Israele" - Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, il presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia (Api) arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, è il volto più noto tra i nove finiti ... msn.com

Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas - E' stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. startmag.it

Nove arresti per finanziamento di Hamas, tra cui il presidente dei palestinesi in Italia - Indagato anche Hannoun, già destinatario di un foglio di via a Milano per le sue dichiarazioni molto controverse durante una manifestazione pro Palestina ... rainews.it

Chi è Hannoun, arrestato per i finanziamenti ad Hamas. Il leader proPal nella black list Usa. Architetto, ha due fogli di via da Milano #ANSA - facebook.com facebook

La rete dell'architetto. Hannoun raccoglieva soldi per Hamas in Italia (ma c'era un giro europeo) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.