Hannoun l' architetto dei fondi a Hamas Il suo legale | Ipotesi dei pm come quelle di Israele

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, il presidente dell' Associazione Palestinesi in Italia (Api) arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, è il volto più noto tra i nove finiti in carcere. Il 63enne architetto palestinese trapiantato a Genova era già finito al centro di numerose inchieste per le attività di raccolta fondi destinate alle famiglie di kamikaze e ai terroristi palestinesi. Ora, però, viene formalmente indicato come " il vertice della cellula italiana " di Hamas, a cui avrebbe destinato il 71% dei fondi raccolti a favore dei palestinesi e della popolazione di Gaza tramite vari enti. 🔗 Leggi su Agi.it

