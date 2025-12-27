Hannoun Giorgia Meloni | Sedicenti associazioni benefiche Soddisfazione per l' operazione

C'è anche  Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, il presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia (Api), tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas.  Il 63enne - architetto palestinese trapiantato a Genova - era già finito al centro di numerose inchieste per le attività di raccolta fondi destinate alle famiglie di kamikaze e ai terroristi palestinesi. Ora, però viene formalmente indicato come "il vertice della cellula italiana" di Hamas, a cui avrebbe destinato il 71 per cento dei fondi raccolti a favore dei palestinesi e della popolazione di Gaza tramite vari enti. Una notizia commentata anche da Giorgia Meloni, spesso al centro delle invettive dello stesso Hannoun. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

