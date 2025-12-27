Hannoun e i politici amici da Boldrini a Di Battista le foto che imbarazzano la sinistra
La galassia dei politici di sinistra che hanno frequentato il filo Hamas Mohammad Hannoun, tratto in arresto dopo una maxi operazione della polizia di Stato, è vasta e variegata. Dalla pentastellata Stefania Ascari, passando per l'ex grillino Alessandro Di Battista, fino al leader di Avs Nicola Fratoianni, il fedelissimo di Elly Schlein Marco Furfaro del Pd, così come Laura Boldrini del Pd. Ma, come abbiamo sempre sottolineato, provando loro a fare domande che non hanno mai trovato una risposta, proprio loro lo hanno invitato all'interno dei palazzi istituzionali. Hanno tenuto con loro riunioni, convegni senza mai fornire delucidazioni sul legame che avessero con chi, oggi, con alcuni suoi stretti collaboratori avrebbe (secondo l'ipotesi accusatoria) costituito in Italia una cellula di Hamas e da molti anni opererebbero, per mezzo della A. 🔗 Leggi su Iltempo.it
