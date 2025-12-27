Hannoun arrestato | finanziava Hamas L' operazione dopo le inchieste de Il Tempo | 9 indagati e sequestri per 8 milioni
Dopo mesi dalla nostra inchiesta arriva una svolta su Mohammad Hannoun: dopo una maxi inchiesta riguardante appartenenza e finanziamento ad organizzazioni con finalità di terrorismo condotta dalla polizia di Stato e dalla Digos di Genova il giordano filo Hamas è stato tratto in arresto. E oggi hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari (personali e reali, queste ultime per un ammontare di oltre otto milioni di euro) nei confronti rispettivamente di nove indagati destinatari tutti della custodia in carcere e tre associazioni, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Dopo l'inchiesta de Il Tempo Salvini chiede l'espulsione di Hannoun: "Fuori dal nostro Paese"
Leggi anche: Soldi ad Hamas, arrestato Mohammad Hannoun
