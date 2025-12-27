Mesi, anni di spot e campagne di raccolta fondi per Gaza e i palestinesi, spesso e volentieri sfruttando le immagini di bambini e vittime di guerra. Il guaio è che i soldi raccolti tra i sostenitori pro-Pal andavano ai vertici di Hamas. L'inchiesta di Genova che ha portato all'arresto di nove persone, tra cui Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, presidente dell' Associazione Palestinesi in Italia, ha portato alla luce la gigantesca macchina di propaganda dell'associazione, svelando quello che gli inquirenti hanno efficacemente sintetizzato in " welfare del terrore ". Si parla di 8 milioni di euro raccolti tramite "operazioni di triangolazione" attraverso bonifici bancari o con altre modalità attraverso associazioni con sede all'estero, in favore di associazioni con sede a Gaza "dichiarate illegali dallo Stato di Israele, perché appartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas" o "direttamente a favore di esponenti di Hamas, in particolare, ad Osama Alisawi, già Ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza, che in varie circostanze sollecitava tale supporto finanziario". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hannoun arrestato: così i palestinesi in Italia trovavano soldi per Hamas

Leggi anche: Finanziavano Hamas con associazioni benefiche: arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia Mohammed Hannoun

Leggi anche: Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: arrestato il presidente dei "Palestinesi in Italia" Mohammad Hannoun. Meloni: "Soddisfazione per l'operazione"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas - E' stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. startmag.it