Hamas riceveva finanziamenti dall’Italia | 9 arresti tra cui il presidente dell’Associazione Palestinesi
Sembra che le donazioni ad Hamas fossero effettuate anche mediante operazioni di triangolazione, con bonifici bancari o altre modalità per il tramite di associazioni con sede all'estero. Le indagini sono partite subito dopo il 7 ottobre 2023, ovvero il giorno dell'attentato contro il festival Nova in Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
