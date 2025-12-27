Hamas Piantedosi | Gli arrestati erano molto attivi nelle manifestazioni pro-Pal
"Gli arrestati sono personaggi che vanno a costituire quell'area grigia tra quelle che sono iniziative di sostegno alla causa palestinese, ma che in realtà qualche volta mascherano attività di vero e proprio sostegno alle azioni terroristiche". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista al Tg2 in onda stasera alle 20.30, sui nove arresti effettuati a Genova dall'Antiterrorismo, alla domanda su quale fosse il perimetro della rete che è stata individuata e su quali sono partiti gli arresti. Sul rischio concreto di infiltrazioni terroristiche nelle manifestazioni pro Palestina, il ministro ha risposto che "erano persone molto attive nell'ambito delle manifestazioni che ci hanno impegnato nei mesi trascorsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: arrestato il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun.
