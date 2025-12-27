Hamas non solo Hannoun | arrestato il referente europeo delle Brigate Al Qassam
Uno degli arresti che ha grande rilevanza è quello di Riyad Adbelrahim Jaber Albustanji, giordano che al momento dell'arresto si trovava a Modena, ma abita stabilmente in Norvegia, e spesso viene in italia e si reca in Cisgiordania. Secondo quanto ci risulta ha un ruolo sia nella propaganda che nel foundraising, che espleta attraverso i suoi giri europei e italiani. È proprio lui l'elemento di collegamento con ala militare di Hamas ed è stato infatti ritratto con i vertici delle brigate Al Qassam. Viene considerato uno dei numeri uno di Hamas a livello europeo insieme ad Hannoun che però è più focalizzato sullo strettissimo aspetto economico, mentre Albustanji è anche il vero punto di collegamento tra l'arena europea e l'ala militare di Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it
