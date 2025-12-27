hamas in italia ecco la rete genovese smantellata dalla dda

Una vasta operazione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e della Direzione Distrettuale di Genova, culminata oggi con l’arresto di nove persone e il sequestro di oltre otto milioni di euro, ha riportato sotto i riflettori un tema cruciale: il rapporto tra le reti di solidarietà “umanitarie” e il finanziamento del terrorismo internazionale. Secondo gli inquirenti, dietro le sigle di alcune associazioni con sede in Liguria e Lombardia si sarebbe celata una struttura stabile di Hamas, l’organizzazione palestinese designata dall’Unione Europea come gruppo terroristico in ogni sua articolazione, sia politica che militare. 🔗 Leggi su Formiche.net

