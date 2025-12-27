Hamas finanziata dall’Italia Scoppia scandalo cosa chiede il governo alla sinistra e al mondo pro Pal

Le sirene nella notte, i lampeggianti blu che tagliano il buio, le prime notizie che rimbalzano sui telefoni: maxi operazione, arresti, antiterrorismo. Ma nel giro di poche ore quello che sembra “solo” un blitz di polizia diventa molto di più: un caso politico rovente che investe governo, opposizione e mondo pro palestinese. Perché dietro quei fermi non ci sono solo nomi e numeri d’inchiesta, ma accuse pesantissime: dall’Italia sarebbero partiti soldi destinati a finanziare Hamas, passando – secondo gli investigatori – anche attraverso alcune associazioni di beneficenza. Ed è qui che la vicenda smette di essere solo giudiziaria e diventa terreno di scontro totale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

