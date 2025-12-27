Il giorno di Natale il quotidiano progressista israeliano Haaretz ha dedicato ad Elly Schlein un lungo ritratto sotto un titolo apparentemente dubbioso ma un pizzico malizioso: «Questa outsider politica di sinistra con radici ebraiche, può davvero sfidare la Meloni in Italia?». La conclusione del lungo ritratto è che no, difficilmente la Schlein potrà essere la sfidante di Giorgia Meloni. Perché, sostiene nel reportage il politologo bolognese Carlo Galli, ex deputato Pd, «la migliore possibilità per Schlein di rimanere alla guida della sinistra sarebbe quella di aggirare il suo partito e concentrare la narrazione su se stessa, nel tentativo di rafforzare il suo appeal personale presso gli elettori, che, dopotutto, è ciò che Meloni e molti altri politici fanno oggigiorno». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sui migranti il fallimento della sinistra. L'ha capito perfino Soumahoro: Schlein faccia autocritica

Leggi anche: C.sinistra: Orlando, 'Pd guida della coalizione con Elly Schlein'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana - Così il giorno di Natale è uscito un articolo che racconta la segretaria del Pd anche attraverso analisti italiani. open.online

Ghetto Venezia Museo Ebraico. Cat Chick · Funny Suspense. La parola Hanukkah ( in ebraico) significa "inaugurazione" . Come racconta Hora Aboav nel suo "Crescere con le radici delle parole ebraiche", la sua radice è (Chet-Nun-Caf) "che espr - facebook.com facebook