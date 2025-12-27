Ha atteso per 10 anni il ritorno del suo proprietario morto in ospedale | addio a Coco
Addio a Coco, il cane mascotte del presidio ospedaliero di Mercato San Severino. Fedele animale domestico di un paziente dell’ospedale “Gaetano Fucito” scomparso dieci anni fa, l'amico di zampa era diventato una presenza costante all’interno della struttura sanitaria, senza mai rassegnarsi ad un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: L’allenatore del Monaco Pocognoli è felice di avere Paul Pogba a disposizione per fare il suo tanto atteso ritorno
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay atteso al rilancio: Conte punta sul ritorno del suo uomo simbolo”
Costruisci la tua pensione con azioni, bond ed Etf per evitare il rischio trappole in manovra: tre strategie in base all’età; Salute, Cittadinanzattiva: “Fino a 360 giorni di attesa per una tac”; Europa viaggia mista in attesa della BCE, prosegue bene Piazza Affari; BNS aumenti le riserve di oro: lo chiede una persona su cinque in Svizzera.
Nas e DJ Premier – Light-Years: recensione dell’album atteso da 25 anni Quando si parla di leggende, è difficile andare oltre Nas e DJ Premier. Due architravi dell’hip-hop, fondamentali nel definire il linguaggio del rap East Coast. Nas ha inciso la storia con Il - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.