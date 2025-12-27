Addio a Coco, il cane mascotte del presidio ospedaliero di Mercato San Severino. Fedele animale domestico di un paziente dell’ospedale “Gaetano Fucito” scomparso dieci anni fa, l'amico di zampa era diventato una presenza costante all’interno della struttura sanitaria, senza mai rassegnarsi ad un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Ha atteso per 10 anni il ritorno del suo proprietario morto in ospedale: addio a Coco

Leggi anche: L’allenatore del Monaco Pocognoli è felice di avere Paul Pogba a disposizione per fare il suo tanto atteso ritorno

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay atteso al rilancio: Conte punta sul ritorno del suo uomo simbolo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Costruisci la tua pensione con azioni, bond ed Etf per evitare il rischio trappole in manovra: tre strategie in base all’età; Salute, Cittadinanzattiva: “Fino a 360 giorni di attesa per una tac”; Europa viaggia mista in attesa della BCE, prosegue bene Piazza Affari; BNS aumenti le riserve di oro: lo chiede una persona su cinque in Svizzera.

Nas e DJ Premier – Light-Years: recensione dell’album atteso da 25 anni Quando si parla di leggende, è difficile andare oltre Nas e DJ Premier. Due architravi dell’hip-hop, fondamentali nel definire il linguaggio del rap East Coast. Nas ha inciso la storia con Il - facebook.com facebook