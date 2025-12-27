Guida TV Sky Cinema e NOW | The Equalizer - Il vendicatore Sabato 27 Dicembre 2025

Dall’intensità di The Equalizer e Le otto montagne alla magia di Harry Potter, passando per il romanticismo di Last Christmas e Un giorno come tanti fino all’adrenalina di Sherlock Holmes e Mission: Impossible, un viaggio cinematografico ricco di emozioni su Sky e NOW. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda The Equalizer - Il vendicatore, un action dal ritmo teso e implacabile con Denzel Washington, che restituisce al personaggio un'aura di giustizia solitaria e determinata. L'ex federale che cerca di lasciarsi alle spalle il proprio passato viene trascinato di nuovo nel cuore del crimine per proteggere una giovane donna intrappolata in un mondo violento, e la sua figura silenziosa, metodica e implacabile diventa il motore di una storia intrisa di tensione morale, esplosioni emotive e momenti di azione calibrati con precisione, in una narrazione che combina introspezione e vendetta con eleganza misurata. 🔗 Leggi su Digital-news.it

