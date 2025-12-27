GUIDA TV 27 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:00 47° Festival del Circo di Montecarlo new Notti Magiche Show Show Rai2 21:30 23:20 S.W.A.T. 1ªTv Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:25 23:30 La Città Ideale new Tg3 Doc. Notiziario Rete 4 21:35 00:00 Assassinio sull’Orient Express Confessione Reporter Serie Tv Inchieste Canale 5 21:55 01:25 Il Volo: Viaggio nel Tempo R Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:30 23:25 Shrek 2 Gremlins 2: La Nuova Stirpe Film Film La7 21:15 23:20 Il Club delle Prime Mogli Qualcosa è Cambiato Film Film Tv8 21:35 22:45 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:30 23:05 Lezioni Private 1ªTv Lezioni Private R Talk Show Talk Show Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTotoShare del 47° Festival del Circo di Montecarlo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
