Guglielmo Bosca ha conquistato un pregevole ottavo posto nel superG di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: per la prima volta nella storia il massimo circuito internazionale itinerante è sbarcato in questa località valtellinese, che per l’occasione ha sostituito l’abituale appuntamento di Bormio (la pista Stelvio sarà il teatro della rassegna a cinque cerchi, dunque non è stata impiegata per l’evento post-natalizio). L’azzurro, sceso con il pettorale numero 13, ha accusato un distacco di 44 centesimi dall’austriaco Marco Schwarz e si è fermato a 19 centesimi dal terzo gradino del podio, su cui è salito lo svizzero Franjo Von Allmen alle spalle del connazionale Alexis Monney. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Guglielmo Bosca in top-10 a Livigno: “Grande gara con un’infiammazione al ginocchio”

Leggi anche: Marco Odermatt implacabile nel superG di Copper Mountain, buon rientro per Guglielmo Bosca, discreto Paris

Leggi anche: Guglielmo Bosca punta alle Olimpiadi dopo l’infortunio, tra ripartenza mentale, Coppa del Mondo e il sostegno di Banca Generali Private

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le classifiche di CdM dopo il super-g in Gardena: Franzoni 6° di specialità e ad un passo dal 1° gruppo per Livigno; Paris 3° e che Italia sulla Saslong! La discesa sprint va a Odermatt; Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: Zabystran vince una gara folle, esplode Franzoni con un podio, Innerhofer da impazzire.

Guglielmo Bosca in top-10 a Livigno: “Grande gara con un’infiammazione al ginocchio” - Guglielmo Bosca ha conquistato un pregevole ottavo posto nel superG di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: per la prima volta ... oasport.it