Guerra Ucraina notte di bombardamenti a Kiev Lanciati missili ipersonici Kinzhal danni e feriti

Notte di bombe, missili, danni e feriti in Ucraina alla vigilia dell'incontro tra i presidenti Zelensky e Trump in Florida. Oggi intanto i due parteciperanno a una call insieme ai leader europei e alla presidente della Commissione Von der Leyen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Russia-Ucraina, missili ipersonici tra cui 3 Kinzhal e droni su Kiev, 3 feriti, Cremlino: “116 velivoli ucraini abbattuti in 10 regioni” - VIDEO

Leggi anche: Raffica di droni e missili ipersonici nella notte sulla regione di Kiev. Feriti e danni alle infrastrutture

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Guerra Ucraina - Russia, le news. Notte di fuoco su Kiev. Oggi Trump e Zelensky in call con Von der Leyen e i leader Ue; Casa Bianca conferma: domani incontro Trump-Zelensky negli Usa. Attacchi a Kiev - Aggiornamento del 27 Dicembre delle ore 08:28; Guerra Ucraina, nuova notte di bombardamenti russi; Le notizie di giovedì 25 dicembre sul conflitto in Ucraina.

Guerra Ucraina, Kiev bombardata nella notte: usati anche missili ipersonici Kinzhal. Trump-Zelensky in call con i leader europei - La Russia, secondo il Kyiv Independent, ha lanciato sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr, ... ilgazzettino.it