Guardiania mafiosa nelle campagne serre distrutte a chi non pagava | scattano 2 arresti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione condotta nelle prime ore del mattino dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta ha portato all’arresto di due persone, ritenute gravemente indiziate di estorsione e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti in forza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

guardiania mafiosa nelle campagne serre distrutte a chi non pagava scattano 2 arresti

© Casertanews.it - “Guardiania” mafiosa nelle campagne, serre distrutte a chi non pagava: scattano 2 arresti

