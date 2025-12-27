Guardiania mafiosa nelle campagne serre distrutte a chi non pagava | scattano 2 arresti
Un’operazione condotta nelle prime ore del mattino dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta ha portato all’arresto di due persone, ritenute gravemente indiziate di estorsione e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti in forza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Scacco al contrabbando, nelle campagne scoperta la fabbrica clandestina di sigarette: 10 arresti
Leggi anche: Gettano i rifiuti in mezzo alle campagne di Stroncone: scattano maxi multa e sospensione della patente
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Mafia, i 40 milioni di euro di beni sequestrati a Fabio Lanzafame: master e capo area delle scommesse on line Siracusano di nascita e residente a Pitesti in Romania il collaboratore di giustizia è risultato contiguo sia alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.