Dopo anni di attesa e almeno un rinvio ufficiale, GTA 6 non dovrebbe subire ulteriori posticipi, a sostenerlo è Mike York, ex animatore di Rockstar Games che ha lavorato in passato anche su GTA V. Secondo York, la finestra di lancio fissata per il 19 novembre 2026 rappresenta un equilibrio delicato tra esigenze produttive e aspettative del pubblico e rinviare ancora il gioco sarebbe un rischio troppo alto, non tanto per lo sviluppo, quanto per la tenuta dell’interesse dei fan. Parlando con Esports Insider (grazie a Dexerto ), York spiega che novembre è un periodo strategico per un’uscita di questa portata. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 non verrà nuovamente rinviato per evitare di perdere l’interesse dei fan, secondo un ex animatore

Leggi anche: Gta 6 gameplay leak demo reel di un ex animatore rockstar

Leggi anche: One-Punch Man 3, un animatore contro l'odio dei fan: "Veniamo criticati per i minimi dettagli"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Rockstar ha quasi rilasciato GTA: Tokyo, ma le mappe di GTA 6 al di fuori degli Stati Uniti sono improbabili, dice l'ex sviluppatore - Sebbene GTA: Tokyo fosse una possibilità, Rockstar Games è stata riluttante ad esplorare al di fuori degli Stati Uniti. notebookcheck.it