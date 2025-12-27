GTA 6 non verrà nuovamente rinviato per evitare di perdere l’interesse dei fan secondo un ex animatore
Dopo anni di attesa e almeno un rinvio ufficiale, GTA 6 non dovrebbe subire ulteriori posticipi, a sostenerlo è Mike York, ex animatore di Rockstar Games che ha lavorato in passato anche su GTA V. Secondo York, la finestra di lancio fissata per il 19 novembre 2026 rappresenta un equilibrio delicato tra esigenze produttive e aspettative del pubblico e rinviare ancora il gioco sarebbe un rischio troppo alto, non tanto per lo sviluppo, quanto per la tenuta dell’interesse dei fan. Parlando con Esports Insider (grazie a Dexerto ), York spiega che novembre è un periodo strategico per un’uscita di questa portata. 🔗 Leggi su Game-experience.it
