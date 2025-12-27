Grave incidente sotto il Corno Medale | enorme paura in parete

Una giornata di grande impegno per i soccorritori sulle montagne lecchesi, dove nel pomeriggio è stato lanciato l'allarme per un grave incidente nella zona del Corno Medale. Verso le 13:30 è scattata la chiamata di emergenza per un escursionista incrodato lungo il percorso montano. L'incidente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

