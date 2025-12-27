Grandi pagine del sinfonismo europeo per il Concerto di fine anno dell’Orchestra sinfonica di Matera

Matera si prepara a salutare il 2025 con la grande musica. Martedì 30 dicembre, all’Auditorium “Raffaele Gervasio”, l’Orchestra Sinfonica di Matera terrà il tradizionale Concerto di Fine Anno, un appuntamento ormai centrale nella vita culturale della città. L’inizio è previsto alle 20:30, con apertura delle porte alle 20:00. Sul podio salirà il direttore Michele Nitti, noto per la sua esperienza e precisione interpretativa, che guiderà l’orchestra in un programma dedicato al grande repertorio sinfonico europeo dell’Ottocento e del tardo romanticismo. Il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere evocative di Aleksandr Borodin con Nelle steppe dell’Asia Centrale e le celebri Danze polovesiane, nella poesia narrativa de La Moldava di Bed?ich Smetana e nella brillantezza orchestrale del Capriccio spagnolo di Nikolaj Rimskij-Korsakov. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

