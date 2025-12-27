Grande guerra | Eugenio Giani medaglia di bronzo al valore militare per atti di coraggio a Caporetto Era il nonno del Governatore
"I giorni di Natale - scrive l'attuale Eugenio Giani - sono anche questo: giorni in cui si rovista nei ricordi, tra carte ingiallite, nomi, storie di famiglia. Oggi ho trovato un documento che mi ha profondamente colpito: 105 anni fa mio nonno, da cui porto il nome, veniva decorato con la medaglia di bronzo al valor militare per atti di coraggio durante la ritirata di Caporetto" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Addio Loris Rispoli, il cordoglio del governatore Eugenio Giani: "Lascia un'eredità da raccogliere per la ricerca della verità"
Leggi anche: Addio Loris Rispoli, il cordoglio del governatore Eugenio Giani: "Lascia un'eredità da raccogliere per la ricerca della verità"
Giani ritrova e posta atto di decorazione militare al nonno nella Grande Guerra - "I giorni di Natale sono anche questo: giorni in cui si rovista nei ricordi, tra carte ingiallite, nomi, storie di famiglia. msn.com
Eugenio Giani, il «globetrotter» da 35 anni in politica, conquista (ancora) la Toscana - Non saranno i 25 anni di governo del granduca di Toscana Pietro Leopoldo, personale punto di riferimento a cui ha dedicato un libro appena qualche mese fa, ma a questo punto poco ci manca. corrierefiorentino.corriere.it
#Putin paragona l’aggressione all’Ucraina alla Grande guerra patriottica contro Hitler, ma forse non ha pensato bene alle implicazioni. Tra 20 giorni la guerra totale a Kiev sarà durata più della Seconda guerra mondiale. E cos'ha da stringere la #Russia x.com
La tregua di Natale durante la Grande Grande Guerra sulle Dolomiti - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.