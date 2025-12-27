Grande guerra | Eugenio Giani medaglia di bronzo al valore militare per atti di coraggio a Caporetto Era il nonno del Governatore

"I giorni di Natale - scrive l'attuale Eugenio Giani - sono anche questo: giorni in cui si rovista nei ricordi, tra carte ingiallite, nomi, storie di famiglia. Oggi ho trovato un documento che mi ha profondamente colpito: 105 anni fa mio nonno, da cui porto il nome, veniva decorato con la medaglia di bronzo al valor militare per atti di coraggio durante la ritirata di Caporetto" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

