Grande guerra | Eugenio Giani medaglia di bronzo al valore militare per atti di coraggio a Caporetto Era il nonno del Governatore

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"I giorni di Natale - scrive l'attuale Eugenio Giani - sono anche questo: giorni in cui si rovista nei ricordi, tra carte ingiallite, nomi, storie di famiglia. Oggi ho trovato un documento che mi ha profondamente colpito: 105 anni fa mio nonno, da cui porto il nome, veniva decorato con la medaglia di bronzo al valor militare per atti di coraggio durante la ritirata di Caporetto" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

grande guerra eugenio giani medaglia di bronzo al valore militare per atti di coraggio a caporetto era il nonno del governatore

© Firenzepost.it - Grande guerra: Eugenio Giani medaglia di bronzo al valore militare per atti di coraggio a Caporetto. Era il nonno del Governatore

Leggi anche: Addio Loris Rispoli, il cordoglio del governatore Eugenio Giani: "Lascia un'eredità da raccogliere per la ricerca della verità"

Leggi anche: Addio Loris Rispoli, il cordoglio del governatore Eugenio Giani: "Lascia un'eredità da raccogliere per la ricerca della verità"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

grande guerra eugenio gianiGiani ritrova e posta atto di decorazione militare al nonno nella Grande Guerra - "I giorni di Natale sono anche questo: giorni in cui si rovista nei ricordi, tra carte ingiallite, nomi, storie di famiglia. msn.com

Eugenio Giani, il «globetrotter» da 35 anni in politica, conquista (ancora) la Toscana - Non saranno i 25 anni di governo del granduca di Toscana Pietro Leopoldo, personale punto di riferimento a cui ha dedicato un libro appena qualche mese fa, ma a questo punto poco ci manca. corrierefiorentino.corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.