Endemol ha spiegato di essere pronta ad intervenire nei confronti di chi ha "arrecato danno" alla reputazione del format e del "buon nome" di quanti hanno dedicato la loro professionalità al suo successo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip, Endemol annuncia verifiche sui provini: “Chiariremo la vicenda”

Leggi anche: Grande Fratello, Endemol avvia verifiche sulle selezioni dei concorrenti

Leggi anche: Grande Fratello, Endemol avvia verifiche dopo le accuse di Corona a Signorini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scandalo Grande Fratello, il comunicato di Endemol Shine Italy sul “caso Signorini”; Endemol rompe il silenzio sul Grande Fratello: verifiche interne e ombre su Signorini; Endemol Shine Italy, produttore del GF, si esprime sul caso Signorini: Abbiamo avviato verifiche interne; Caso Signorini, il comunicato ufficiale di Endemol: Avviate verifiche interne.

Endemol Avvia Indagini sui Provini del Grande Fratello: Signorini in Crisi! - Endemol ha avviato un'indagine interna riguardo alle procedure di selezione del Grande Fratello, in risposta alle accuse mosse contro Signorini. notizie.it