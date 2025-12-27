Grande Fratello | Endemol Shine interviene dopo le polemiche
. Verifiche interne e dibattito pubblico tra social e giustizia. L’azienda prende posizione tra social e opinione pubblica. Endemol Shine Italy interviene sul caso di Alfonso Signorini, annunciando controlli sulle passate edizioni del Grande Fratello. L’azienda sottolinea l’importanza di proteggere il format e chi, negli anni, ne ha costruito il successo professionale. “Vogliamo verificare ogni elemento emerso senza alimentare il clamore mediatico”, spiegano i portavoce, mentre il dibattito pubblico continua a intrecciarsi con le reazioni sui social. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
