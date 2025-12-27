Gran Sasso stop alle ricerche | meteo avverso frena le operazioni sul massiccio

La Prefettura dell'Aquila ha deciso di sospendere temporaneamente le operazioni sul Gran Sasso a causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare la scarsa visibilità in quota. La ripresa delle attività sarà valutata non appena il meteo migliorerà, garantendo la sicurezza di tutte le operazioni sul massiccio. Restano in vigore le indicazioni di prudenza e monitoraggio delle condizioni atmosferiche.

L'Aquila - La Prefettura sospende temporaneamente le attività per la scarsa visibilità in quota, valutando una possibile ripresa non appena le condizioni atmosferiche torneranno favorevoli. Le ricerche sul Gran Sasso dell'escursionista polacco disperso, Karol Brozek, hanno subito una sospensione temporanea a causa del maltempo persistente che interessa le aree d'alta quota. L'uomo risulta scomparso da Campo Imperatore dallo scorso 19 novembre, e le operazioni di soccorso hanno dovuto fare i conti, nelle ultime ore, con una visibilità fortemente compromessa. La decisione di interrompere le attività è stata assunta dal coordinamento in Prefettura, che ha ritenuto eccessivo il rischio per le squadre impegnate.

Disperso sul Gran Sasso, ricerche sospese per maltempo - Stop temporaneo alle ricerche di Karol Brozek sul Gran Sasso per scarsa visibilità in quota. laquilablog.it

Disperso sul Gran Sasso: l’appello della sorella al prefetto: «Non fermatevi» - Dopo lo stop deciso dalla Prefettura per la scarsa visibilità, la sorella gemella di Karol Brozek scrive alle istituzioni chiedendo di non interrompere gli sforzi di ricerca ... lanuovariviera.it

