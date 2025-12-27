Gran Sasso stop alle ricerche | meteo avverso frena le operazioni sul massiccio

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e della scarsa visibilità in quota, la Prefettura dell'Aquila ha deciso di sospendere temporaneamente le operazioni sul Gran Sasso. La ripresa delle attività sarà valutata in base al miglioramento delle condizioni atmosferiche. La sicurezza rimane la priorità principale in questa fase di emergenza.

L'Aquila - La Prefettura sospende temporaneamente le attività per la scarsa visibilità in quota, valutando una possibile ripresa non appena le condizioni atmosferiche torneranno favorevoli. Le ricerche sul Gran Sasso dell'escursionista polacco disperso, Karol Brozek, hanno subito una sospensione temporanea a causa del maltempo persistente che interessa le aree d'alta quota. L'uomo risulta scomparso da Campo Imperatore dallo scorso 19 novembre, e le operazioni di soccorso hanno dovuto fare i conti, nelle ultime ore, con una visibilità fortemente compromessa. La decisione di interrompere le attività è stata assunta dal coordinamento in Prefettura, che ha ritenuto eccessivo il rischio per le squadre impegnate.

