Gran Sasso stop alle ricerche | meteo avverso frena le operazioni sul massiccio

L'Aquila - La Prefettura sospende temporaneamente le attività per la scarsa visibilità in quota, valutando una possibile ripresa non appena le condizioni atmosferiche torneranno favorevoli. Le ricerche sul Gran Sasso dell’escursionista polacco disperso, Karol Brozek, hanno subito una sospensione temporanea a causa del maltempo persistente che interessa le aree d’alta quota. L’uomo risulta scomparso da Campo Imperatore dallo scorso 19 novembre, e le operazioni di soccorso hanno dovuto fare i conti, nelle ultime ore, con una visibilità fortemente compromessa. La decisione di interrompere le attività è stata assunta dal coordinamento in Prefettura, che ha ritenuto eccessivo il rischio per le squadre impegnate. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Disperso sul Gran Sasso, la sorella scrive al prefetto 'non fermatevi' - Dopo lo stop alle ricerche del 44enne polacco Karol Brozek, disperso sul Gran Sasso, disposto dalla Prefettura dell'Aquila per la scarsa visibilità in quota registrata negli ultimi giorni, la sorella ... ansa.it