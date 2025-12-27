Gran Concerto di Capodanno un sogno giunto alla XXXIII edizione
Tempo di lettura: 3 minuti Per la 33esima volta, il 1 gennaio a Benevento sarà la musica ad aprire il 2026 con il Gran Concerto di Capodanno al Teatro Comunale Vittorio Emmanuele (ore 18 primo spettacolo, ore 20:15 secondo spettacolo) che è stato presentato questa mattina. L’iniziativa è curata da Musicainsieme e rientra nella rassegna “InCanto di Natale” promossa dall’Amministrazione Comunale. Il nuovo anno vivrà un momento di gioia con le musiche della tradizione viennese e non mancheranno i più celebri estratti dal repertorio lirico-sinfonico di autori come Mascagni, Verdi, Tchaikovsky e Shostakovich. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
