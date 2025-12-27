Tempo di lettura: 3 minuti Per la 33esima volta, il 1 gennaio a Benevento sarà la musica ad aprire il 2026 con il Gran Concerto di Capodanno al Teatro Comunale Vittorio Emmanuele (ore 18 primo spettacolo, ore 20:15 secondo spettacolo) che è stato presentato questa mattina. L’iniziativa è curata da Musicainsieme e rientra nella rassegna “InCanto di Natale” promossa dall’Amministrazione Comunale. Il nuovo anno vivrà un momento di gioia con le musiche della tradizione viennese e non mancheranno i più celebri estratti dal repertorio lirico-sinfonico di autori come Mascagni, Verdi, Tchaikovsky e Shostakovich. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gran Concerto di Capodanno, un sogno giunto alla XXXIII edizione

Leggi anche: Alatri, seconda edizione del Gran Concerto di Capodanno 2026

Leggi anche: Al Comunale l’Orchestra della Campania per il ‘Gran Concerto di Capodanno’

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Capodanno 2026 a Firenze con Paola Iezzi. Cosa sapere sull'evento; Natale da sogno alla Reggia di Venaria: luci, concerti, visite serali e il grande Concerto di Capodanno; I concerti del Capodanno 2026 a Firenze: il programma nelle 4 piazze della città; Ho realizzato il sogno di fare il dj. A Capodanno? Sceglierò al momento.

Gran Galà di Capodanno: l’Orchestra “Suoni del Sud” brinda al 2026 con un finale da sogno al Teatro Giordano - Gran Galà di Capodanno: l’Orchestra “Suoni del Sud” brinda al 2026 con un finale da sogno al Teatro Giordano FOGGIA – Si chiude in bellezza la Quarta ... ilsipontino.net

Gran Concerto di Capodanno, Stagione Sinfonica 2025-2026 - Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17, al Teatro Carlo Felice (passo Eugenio Montale 4 - mentelocale.it