Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all'altare | la sposa con velo e maxi mantello
Holly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay, ha sposato oggi il nuotatore olimpico Adam Peaty. Erano presente anche la famiglia Beckham. 🔗 Leggi su Fanpage.it
