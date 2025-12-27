Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all'altare | la sposa con velo e maxi mantello

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Holly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay, ha sposato oggi il nuotatore olimpico Adam Peaty. Erano presente anche la famiglia Beckham. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La figlia di Antonio Banderas sposa, nozze senza cellulari e oltre 200 invitati: l’attore brinda con la stampa

Leggi anche: Picchiato in Tangenziale a Napoli da un automobilista mentre accompagna la figlia all’università a Fuorigrotta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.